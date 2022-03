In auto con documenti contraffatti, denunciato nel Napoletano

Nella vettura nascondeva ben 37 patenti di guida, 5 patenti nautiche, 3 certificati di vaccinazione da Covid-19, 8 fogli rosa per abilitazione alla guida e 2 permessi provvisori di guida, tutti falsi

Un 53enne, di Benevento, è stato denunciato a Qualiano (Napoli) dopo essere stato sorpreso con numerosi documenti contraffatti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era in auto quando i carabinieri lo hanno fermato durante un posto di controllo. Il 53enne è apparso subito molto agitato: nella vettura i militari hanno rinvenuto ben 37 patenti di guida contraffatte, 5 patenti nautiche, 3 certificati di vaccinazione da Covid-19, 8 fogli rosa per abilitazione alla guida e 2 permessi provvisori di guida: tutto falso. Per l’uomo è scattata la denuncia e il sequestro del materiale rinvenuto.