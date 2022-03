Napoli, danneggia porta dell'ospedale Cardarelli: denunciata

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa. La donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato

Una donna di 47 anni è stata denunciata a Napoli con l'accusa di aver danneggiata la porta di ingresso del triage del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.

Denunciata per danneggiamento aggravato

Secondo quanto raccontato da uno dei vigilantes presenti, una donna in evidente stato di agitazione per la perdita del marito pretendeva di entrare all'interno del nosocomio, nonostante fosse priva di tampone. Di fronte al rifiuto dei sanitari, ha danneggiato il pannello della porta. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa. La donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato.