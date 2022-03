Violenze ai danni della moglie dell’amante, arrestata nel Salernitano

Dopo essere stata arrestata per spaccio di droga, è finita di nuovo nei guai perché accusata di atti di violenza ai danni della moglie del suo amante. La protagonista della vicenda è una 24enne della provincia di Salerno che ora si trova agli arresti domiciliari. La giovane donna è stata arrestata dagli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore. Per l’uomo è stata disposta la sorveglianza speciale della polizia di Stato.

La vicenda

La vicenda ha avuto inizio a settembre scorso quando è stata arrestata per il possesso di 50 grammi di cocaina e dell'occorrente necessario al confezionamento dello stupefacente in dosi singole. Dopo la convalida dell'arresto, il Tribunale di Nocera Inferiore l'aveva rimessa in libertà applicando nei suoi riguardi la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Nocera Inferiore. Il 5 febbraio, però, la ragazza è stata denunciata, insieme al suo amante, dalla moglie di quest'ultimo che ha raccontato vari episodi di violenza subiti dal coniuge, già destinatario dell'ammonimento del questore, perpetrati con l'aiuto della giovane amante. I poliziotti li hanno individuati in una casa di campagna molto isolata e lontana dal centro abitato, in località Campo Ceraso a Castel San Giorgio.