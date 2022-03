Campania, sciopero dei trasporti: disagi e cancellazioni

Non si conosce ancora l'adesione alla protesta, anche se le cancellazioni sono numerose. Stando alle comunicazioni fornite dall'Ente Autonomo Volturno, una nuova fascia di garanzia, con differenze a seconda delle tratte, è programmata tra le 13 e le 17 circa

Si registrano disagi per pendolari e turisti a causa dello sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale dall'Usb (Unione Sindacale di Base). In particolare i viaggiatori che hanno utilizzato i mezzi Eav già da questa mattina, nella prima delle due fasce garantite come da comunicazione aziendale, hanno dovuto fare i conti con cancellazioni improvvise e forti ritardi.

Lo sciopero

Non si conosce ancora l'adesione alla protesta, anche se le cancellazioni sono numerose. Stando alle comunicazioni fornite dall'Ente Autonomo Volturno, una nuova fascia di garanzia (con differenze a seconda delle tratte) è programmata tra le 13 e le 17 circa.