Disinnesco ordigno bellico a Sapri, evacuate oltre 500 persone

Oltre 500 persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni questa mattina a Sapri, nel Salernitano, per procedere al disinnesco di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto in località Timpone lo scorso 4 gennaio durante alcuni scavi in un cantiere edile.

Le operazioni

Come previsto dal piano operativo, coordinato dalla Prefettura di Salerno, gli artificieri dell'Esercito Italiano del 21° reggimento Genio Guastatori, intorno alle ore 9,30, hanno iniziato le operazioni di disinnesco che dovrebbero durare circa 6/8 ore. L'ordigno, dopo essere stato disinnescato, sarà trasportato a Casalbuono (Salerno) per essere fatto brillare presso una cava.