Incidente a Capua, auto in contromano sulla A1: tre morti e un ferito

È stata un'auto entrata contromano in autostrada a scatenare l'incidente che ieri sera ha coinvolto altre due auto e provocato tre morti e un ferito grave lungo il tratto casertano della A1, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, in direzione di Napoli.

L'incidente

Erano due fratelli ultrasettantenni e residenti a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, i due uomini morti lungo la A1. La terza vittima è un 54enne residente a Sant'Egidio Monte Albino in provincia di Salerno. Secondo quanto ricostruito, il 54enne, a bordo di una una Fiat 500, avrebbe preso l'imbocco dell'autostrada al casello di Santa Maria Capua Vetere contromano scontrandosi con i due fratelli, un ex bancario e un imprenditore, che stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata in Abruzzo. Le due auto sarebbero poi state travolte da un terzo veicolo, un Ranger Rover Discovery, che viaggiava lungo la corsia di sorpasso. Il conducente, un istruttore di tiro della polizia di Stato,in pensione, è rimasto gravemente ferito.