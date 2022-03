Sono 3.622 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Campania a fronte di 27.707 tamponi processati, il tassò di positività è al 13,07%. Sette i decessi rilevati nelle ultime 48 ore. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, quelle negli altri raparti sono 648 (+3). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)