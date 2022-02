Montella, incidente stradale sulla statale 7 Appia: ferite tre persone

Sul posto hanno operato le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile

È stata ripristinata in entrambe le direzioni la regolare circolazione lungo la strada statale 7 Appia in provincia di Avellino dove, in un incidente stradale, verificatosi nel territorio comunale di Montemarano, tra un mezzo pesante, un furgone e un'auto, con il ferimento di tre persone.

La chiusura provvisoria

In precedenza, a causa dell'incidente, l'Anas aveva provveduto a chiudere, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale a Montella (Avellino). Modificata la viabilità: le uscite obbligatorie erano, provenendo da Avellino, Volturara Irpina e provenendo da Lioni, Montemarano. Sul posto hanno operato le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.