Covid, De Luca: "Campania verso la zona bianca"

"Ci aspettiamo dalla cabina di regia il passaggio della Campania in zona bianca, un dato poco più che simbolico, ma che conferma la qualità del lavoro fatto sulle vaccinazioni". Sono le parole del presidente della regione, Vincenzo De Luca, alla conferenza stampa di presentazione della "nuova Sanità territoriale. Abbiamo il miglior risultato tra le regioni italiane - ha aggiunto - per il tasso di occupazione delle terapia intensive, tenendo conto che da noi i post disponibili sono 800, rispetto ai mille del Veneto, che però conta in milioni di abitanti meno della Campania". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Green Pass? Non c'è fretta per abolirlo"

Inoltre, De Luca non vede ragioni per abolire al momento il "Green pass rafforzato. Quando parlo con gli operatori turistici mi sento dire che si sentono rassicurati dall'avere nelle proprie strutture ospiti muniti di Green pass. È chiaro che se non vi fossero più contagiati non ci sarebbe ragione per mantenere mascherine e Green pass, ma fino ad allora bisogna essere prudenti".