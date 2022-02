Covid, in Campania 4.252 casi. Calano ancora i ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 57, due in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 870 (-41)

Su 37.965 test esaminati, di cui 24.783 antigenici, sono 4.252 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania, con un tasso di positività al 11,19% (ieri 11,12%). Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala 12 nuovi decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono tre deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 57, due in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 870 (-41).