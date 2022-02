Maltempo in Campania, allerta meteo per vento forte e mare agitato

Un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 8 di domani, lunedì 21 febbraio, alle 14 di martedì 22 febbraio è stato emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Il bollettino meteo

Si prevedono, fa sapere una nota, "venti forti dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi e possibili raffiche soprattutto fino alla notte tra lunedì e martedì e con tendenza a divenire settentrionali dal mattino di martedì; mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". Si raccomanda alle autorità competenti, è scritto nella nota, "di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Non sono previsti fenomeni di dissesto idrogeologico connessi alle precipitazioni pertanto il codice colore è verde. L'allerta vento non è associata ad alcun codice colore.