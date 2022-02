Acquisti con carte clonate, denunciato a Torre Annunziata

Si tratta di un uomo di 32 anni: era in una tabaccheria in via Vesuvio e ha provato ad acquistare sigarette con le tessere irregolari, intestate ad altri

Prova ad acquistare le sigarette con carte di credito clonate: sorpreso e denunciato. È accaduto a Torre Annunziata, nel Napoletano, dove i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha interessato altri comuni dell'area Vesuviana. Sono state controllati 52 veicoli e 84 persone, con 11 contravvenzioni elevate per irregolarità legate al codice della strada.

Le carte clonate

Nell'ambito di queste attività è stato denunciato un uomo di 32 anni per possesso di due carte clonate: era in una tabaccheria in via Vesuvio e ha provato ad acquistare sigarette con le tessere irregolari, intestate ad altri. A Terzigno è stato denunciato un ragazzo di 25 anni per porto di oggetti atti a offendere: durante una perquisizione, il giovane incensurato è stato sorpreso con due coltelli con lame di 30 e 28 centimetri. Invece, è ritenuto responsabile di evasione un 26enne di Ottaviano sorpreso fuori casa, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Sversamento illecito di rifiuti è, invece, il reato contestato a un uomo di 47 anni di San Giuseppe Vesuviano: in un'area di circa 60 metri quadrati nella sua proprietà, aveva sversato materiali di risulta e scarti di lavorazioni edili. L'area è stata sequestrata. Infine, un uomo di 46 anni di Torre Annunziata è stato denunciato per furto perché aveva portato via da un negozio di corso Umberto I alcune bottiglie di alcolici del valore di circa 150 euro.