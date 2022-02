Incendio in un’abitazione nel Napoletano, padre e figlio in ospedale

Un incendio è divampato intorno alle 7:45 di questa mattina in un’abitazione a Casavatore, in via San Pietro. All’interno c’erano padre e figlio, rispettivamente di 73 e 42 anni, che sono stati trasportati presso l'ospedale Cardarelli. Non sono in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, si sarebbero verificati uno scoppio e poi una fiammata, ma le cause del rogo restano ancora da chiarire.