Napoli, l'ordinanza: bar chiusi all'1 nei feriali e alle 2 nei weekend

Il provvedimento, che impone anche il divieto di musica ad alto volume con amplificatori e percussioni dopo le ore 23, entrerà in vigore venerdì 11 febbraio

L'ordinanza per mettere un freno alla movida a Napoli è pronta e prevede la chiusura di bar, locali ed enoteche alle 2 dal venerdì al sabato e all'una di notte nei giorni feriali. A riportare la notizia è Fanpage. Secondo quanto apprende il sito di informazione il provvedimento sarà pubblicato in giornata.

L'ordinanza anti movida

Secondo quanto riportato, oltre alla chiusura dei locali alla una nei giorni feriale e alle 2 nel weekend, l'ordinanza prevede il divieto di musica ad alto volume con amplificatori e percussioni dopo le ore 23. Stop ai giovedì universitari nelle piazze. L'ordinanza sulla movida del sindaco Gaetano Manfredi è stata predisposta in collaborazione con la Prefettura di Napoli dopo aver ascoltato tutte le associazioni, i rappresentanti di categoria degli esercenti e i comitati dei residenti e dovrebbe essere in vigore a partire da venerdì 11 febbraio a sabato 11 giugno 2022. Per chi viola le regole è prevista una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Questura.