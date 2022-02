Spari contro auto a Napoli, nessun ferito

I carabinieri sono intervenuti in via Tappia angolo Via Capasso dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco e hanno trovato una Ford Focus con il lunotto posteriore in frantumi perché raggiunto da alcuni proiettili

Colpi d'arma da fuoco contro un'auto a Napoli. L'episodio è accaduto ieri sera nella zona delle Case Nuove. I carabinieri sono intervenuti in via Tappia angolo Via Capasso dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco e hanno trovato una Ford Focus con il lunotto posteriore in frantumi perché raggiunto da alcuni proiettili. Non ci sono feriti: l'auto è stata sequestrata. Indagini dei militari.