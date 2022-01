Il rogo, divampato per cause ancora da accertare, ha distrutto 24 carrelli della spesa e una pensilina

Un incendio è divampato in un parcheggio di un centro commerciale di via Masullo, a Quarto (Napoli). Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, ha distrutto 24 carrelli della spesa ed una pensilina. Sul posto sono giunti vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini.