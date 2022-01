L'aggressione è avvenuta in piazzetta Vari, forse al termine di una lite. La vittima non è in pericolo di vita

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato alla gamba, la scorsa notte, a Benevento. L'aggressione è avvenuta in piazzetta Vari, forse al termine di una lite. La vittima è un 40enne del posto, che è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Benevento.