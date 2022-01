Covid Campania, positivi trovati in strada: due denunciati

Due persone sono state denunciate dai carabinieri, a Napoli e a Pozzuoli perché, pur essendo risultate positive al Covid, non hanno osservato l'isolamento domiciliare e sono state trovate in strada. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I due episodi

In via Marrazzo, nel quartiere Scampia, a Napoli, i militari hanno identificato e denunciato un uomo di 37 anni, che mercoledi scorso si era sottoposto a un tampone molecolare, risultando positivo al virus . A Pozzuoli, durante controlli del territorio, è stato denunciato un 30 enne, che era era risultato positivo a un molecolare effettuato il 10 gennaio.