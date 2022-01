Covid, calcio: il Napoli ufficializza la positività di Koulibaly

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è risultato positivo al covid. Lo conferma con un tweet il Napoli sul proprio account ufficiale. "@kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d'Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)