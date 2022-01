Covid, De Luca: si prende in giro Italia. Campania bianca ma a rischio

"La regione Campania rimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario ma abbiamo un indice Rt dell'1,6%, siamo la regione più a rischio, vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Fino ad ora reggiamo ma siamo fortemente a rischio". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì per fare il punto sulla situazione sanitaria in regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Italia ha perso tre mesi di tempo senza fare niente"

De Luca ha poi sferrato un attacco al governo: "Devo constatare con grande amarezza che l'Italia ha perduto tre mesi di tempo senza fare niente. Abbiamo bruciato una condizione di relativo vantaggio rispetto agli altri paesi europei. Ci siamo autoesaltati e autoconsolati. Abbiamo perso mesi preziosi senza prendere decisioni serie ed efficace. Stiamo prendendo in giro l'Italia. Il livello di demenzialità va ogni immaginazione".