Ritrovate auto e targhe di veicoli rubati: due arresti nel Napoletano

Ventiquattro vetture erano già state parzialmente smontate. Poi c'erano sette targhe di auto risultate rubate. E quando i carabinieri hanno fatto irruzione a Giugliano in Campania (nel Napoletano) loro erano intenti a smontare i pezzi da un altro veicolo. Così due persone - di 40 e 38 anni, residenti a Melito di Napoli - sono state arrestate. Ora dovranno rispondere di riciclaggio: entrambi sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.

Il blitz dei carabinieri

I due sono stati sorpresi all'interno di uno stabile in una un'area apparentemente abbandonata ma, protetta dalla vegetazione, in via San Francesco a Patria, alla periferia di Giugliano in Campania. I militari dinanzi allo stabile hanno notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due uomini mentre smontavano un'auto.