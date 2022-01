Napoli, crollo nel cimitero di Poggioreale: danni a 200 loculi

Un crollo è avvenuto nella notte nel cimitero di Poggioreale a Napoli. Il cedimento ha interessato l'edificio di tre piani di una congrega in prossimità dell'emiciclo nella parte più antica del cimitero. L'area interessata è stata posta sotto sequestro dalla magistratura. La polizia locale ha apposto i sigilli. L'assessorato ai cimiteri ha comunicato che resteranno chiusi gli accessi all'utenza del cimitero Monumentale, interdetto al pubblico. "Le operazioni di polizia mortuaria all'interno del Monumentale - informa il Comune di Napoli - sono sospese fino a sabato 8 gennaio compreso".

Circa 200 loculi danneggiati

Secondo quanto si è appreso, sarebbero circa 200 i loculi interessati dal crollo. Alcune bare sono state danneggiate e dei cadaveri sono fuoriusciti. Il crollo è stato scoperto intorno alle 6 del mattino dai custodi del cimitero, i quali hanno allertato la polizia locale, intervenuta con alcune pattuglie. I vigili del fuoco e la protezione civile comunale sono al lavoro per la messa in sicurezza dei loculi danneggiati. I tecnici stanno accertando se esistano collegamenti tra il cedimento e il vicino cantiere della linea 1 della Metropolitana.

Cosenza: "Subito messa in sicurezza"

"È gravissimo quanto accaduto questa notte al cimitero di Poggioreale per il crollo verificatosi durante i lavori della Metropolitana alla galleria sotterranea al cimitero". È quanto afferma l'assessore alla Mobilità ed alla Protezione civile del Comune di Napoli , Edoardo Cosenza "Sono rilevanti i danni che subisce il Comune: - aggiunge Cosenza - adesso pretendiamo la messa in sicurezza immediata dei luoghi e la salvaguardia dei resti all'interno del cimitero"

Addetti Confraternite: "Comune ci dica che vuole fare"

Per il titolare dell'impresa di onoranze funebri, Gennaro Tammaro, e l'"Associazione incaricati delle Confraternite del Cimitero di Napol", che è in via di costituzione, il crollo è il frutto di "anni di incuria e di degrado". "Non è più tempo di accuse e di appelli, che in questi anni pure abbiamo lanciato in continuazione insieme a proposte per riqualificare il complesso cimiteriale di Poggioreale - aggiungono gli addetti alle Confraternite - Il crollo che si è registrato in queste ore è un monumento a imperitura memoria di come l'incuria e la disattenzione abbiano preso il sopravvento". "Anche oggi dobbiamo gridare al miracolo che nessuno sia rimasto coinvolto nel crollo - proseguono gli addetti alle Confraternite -abbiamo bisogno di spiegazioni non solo sul crollo ma su che cosa questa Amministrazione intende fare per restituire decoro all'intero comparto cimiteriale".