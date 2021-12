Hugo Maradona, il fratello di Diego morto per arresto cardiaco

A poco più di un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020 a Tigre, in Argentina, in circostanze ancora da chiarire, è morto il fratello Hugo. Questa mattina il cuore di Hugo Maradona si è fermato per un arresto cardiaco: 52 anni, viveva nella zona Flegrea, nel comune di Monte di Procida, provincia di Napoli. Da quanto appreso, è deceduto nella sua abitazione, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Chi era Hugo Maradona

Fratello minore di Diego, soprannominato "El Turco" come il grande numero 10 (da piccolo conosciuto come "El Pelusa") e come l'altro fratello Raul, detto "Lalo", Hugo intraprese con alterni successi la carriera calcistica fin da giovanissimo: a 18 anni fu acquistato dallo stesso Napoli, fresco campione d'Italia, che lo girò in prestito all'Ascoli. I due fratelli giocarono anche da avversari (20 settembre 1987, in Napoli-Ascoli 2-1), ma la carriera di Hugo intraprese poi altre strade: il Rayo Vallecano in Spagna, poi le esperienze in Austria e in Giappone, prima di tornare a Napoli e dedicarsi con enorme passione al calcio giovanile. Il suo legale, Angelo Pisani, che lo aveva assistito in iniziative legali promosse in difesa del nome del fratello maggiore, lo ricorda come uno sportivo ancora in attività. "Conduceva una vita sana ed era rimasto attivo nel mondo del calcio", dice. Alle ultime elezioni comunali di Napoli gli era stata prospettata una candidatura con il candidato civico di centrodestra Catello Maresca, ma non aveva accettato, anche per problemi legati alla cittadinanza italiana non ancora acquisita.