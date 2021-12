Covid Napoli, il calciatore Fabian Ruiz positivo: quarantena in Spagna

Il giocatore del Napoli Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid. A darne la conferma il Napoli che sui suoi canali ufficiali spiega che il giocatore ha effettuato un tampone molecolare in Spagna, dove si trovava in questi giorni. Il centrocampista iberico "regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)