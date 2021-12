Capodanno 2022, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere

Diversi gli eventi in città per festeggiare la fine dell'anno. Al Maschio Angioino si terrà lo spettacolo musicale "Passione live", l'evento si svolgerà senza pubblico ma sarà trasmesso in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Napoli. Una originale idea per festeggiare è quella del teatro il Pozzo e il Pendolo con Capodanno con delitto, il murder party di fine anno.

Musica al Maschio Angioino in diretta streaming



Festa di Capodanno al Maschio Angioino a partire dalle 21, non ci sarà il pubblico, ma l'evento sarà trasmesso in streaming sul canale istituzionale del Comune di Napoli e in tv. Lo spettacolo "Passione live" si aprirà con la il dj Marco Messina e Irene Ferrara poi sarà il momento del concerto vero e proprio, che andrà avanti fino all'una circa dell'1 gennaio. La serata verrà chiusa dai due Dj dopo la fine del concerto.

Concerto di Capodanno al Teatro delle Palme

La sera del primo giorno dell'anno si può assistere al concerto di Capodanno al Teatro delle Palme di Napoli, a partire dalle 19.30. Sul palco il Trio lirico partenopeo composto da tre tenori che proporranno alcune delle arie più famose della musica classica. Sarà un viaggio nel mondo della musica, della danza tra melodie viennesi e valzer di Strauss, del canto, tra famosi brani di opera ed operetta, appassionanti canzoni classiche napoletane, acrobazie e numeri degli artisti circensi.

Concerto della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo

Sabato 1 gennaio alle 19.30 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli si festeggia con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Marco Attura, e con le voci del tenore Stefano Sorrentino e del soprano Naomi Rivieccio. Il programma del concerto è unico e vario, si va da Rossini al Verdi di Traviata e Rigoletto; dalla Carmen di Bizet a Gounod con la sua sognante Giulietta; dalla Csárdás di Vincenzo Monti, non mancheranno Brahms con le sue Danze ungheresi; Offenbach, Strauss e tanto altro.

Capodanno con delitto al Teatro il Pozzo e il Pendolo

Nel piccolo teatro il Pozzo e il Pendolo si finisce l'anno vecchio e si inizia quello nuovo con Capodanno con delitto, il murder party di fine anno. Il Capodanno con delitto è una storia da vivere da protagonisti, una storia gialla, perché il giallo ha un fascino inossidabile al quale è difficile sottrarsi, che sarà ambientata durante una notte di san Silvestro. Gli ospiti parteciperanno ad un cenone, a buffet, ma ossequioso della tradizione, e lentamente scivoleranno in una storia. E dovranno venirne fuori in qualche modo, svelare il mistero, smascherare l’assassino, rimettere a posto i tasselli di una vicenda intricata. I brindisi di mezzanotte, i giochi, la musica, tutto quello che per convenzione appartiene a festeggiamenti di Capodanno faranno parte di una storia pensata per far perdere il confine tra la realtà e la fantasia e per fare in modo che ciascuno dei partecipanti per una notte, quella storia possa viverla in prima persona. L’inizio della serata è alle 21.00, il termine è previsto orientativamente per l’una e trenta del primo gennaio.

Concerto di Capodanno 2022 a San Lorenzo Maggiore

Il primo gennaio appuntamento alle 18 con il Concerto di Capodanno 2022 dell'Ensemble Amici del '700 Napoletano al Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore per il concerto con Orchestra e Soprano. In scena le musiche di Strauss, Vivaldi, Mozzart, Schibert, Mascagni, Bellini e tante altre.