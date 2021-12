Covid, l’ex senatore No vax Bartolomeo Pepe in terapia intensiva

Dopo essere stato sottoposto a ventilazione non invasiva, Pepe è stato sedato e intubato. Le sue condizioni negli ultimi giorni non sono migliorate. Eletto nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, è uscito dal gruppo due anni dopo per passare a Grandi Autonomie e Libertà

L’ex senatore del MoVimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No vax Bartolomeo Pepe è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Come riporta Il Mattino, Pepe è giunto al pronto soccorso con difficoltà respiratorie. Dopo essere stato sottoposto a ventilazione non invasiva, è stato sedato e intubato. Le sue condizioni negli ultimi giorni non sono migliorate. Attualmente, aggiunge il quotidiano, è sottoposto “a manovre di prono supinazione, cortisone, immunoglobuline e antivirali per tentare di fargli superare la grave compromissione polmonare”. L'ex senatore versa in "condizioni molto critiche", ha riferito Antonio Corcione, primario della rianimazione dell’azienda dei Colli. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La pandemia una "ridicola isteria"

Eletto nel 2013 con i grillini, Pepe è uscito dal gruppo due anni dopo per passare a Grandi Autonomie e Libertà. Da sempre sostenitore delle tesi No Vax, a marzo dello scorso anno in un post Facebook definiva la pandemia da Coronavirus una “ridicola isteria”.