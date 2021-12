Si fingeva nipote per truffare anziani, arrestato 25enne ad Avellino

L'ultimo colpo messo a segno dal truffatore ha fruttato un bottino di 3.750 euro in contanti e oggetti preziosi per un valore di 4.500 euro ai danni di due anziane signore

Contattava telefonicamente le vittime alle quali, spacciandosi per il nipote, chiedeva di pagare il corriere che di lì a poco sarebbe arrivato a casa per consegnare prodotti informatici. Un 25enne di Giugliano in Campania (Napoli) è stato arrestato su ordine del Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura. L'ultimo "colpo" messo a segno ha fruttato un bottino di 3.750 euro in contanti e oggetti preziosi per un valore di 4.500 euro ai danni di due anziane signore residenti ad Avellino. Era lo stesso truffatore, dopo aver telefonato, a vestire i panni del finto corriere.

L’arresto

Le indagini dei carabinieri, coordinati dal Procuratore capo, Domenico Airoma, si sono avvalse delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e dalle foto segnaletiche mostrate alle vittime della truffa. L'arresto è arrivato proprio mentre il 25enne era in procinto di mettere in atto una nuova truffa.