Natale a Napoli, cosa fare: feste ed eventi da non perdere

Tante le iniziative in città per vivere al meglio il periodo delle festività natalizie a Napoli. Da non perdere la tradizionale Fiera di San Gregorio Armeno, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Ricca la rassegna “Ri-nascita”, promossa dall’assessorato al Turismo ed attività produttive del Comune, che vede un fitto programma di eventi in ogni municipalità.

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Nella suggestiva Piazza San Gaetano, fino all'8 gennaio 2022, si terrà la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno. La tradizionale Fiera di San Gregorio Armeno è la più famosa fiera napoletana ed è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Qui la città si immerge a pieno nell’atmosfera natalizia, con le sue luci i suoi colori e sapori, i presepi artigianali, gli addobbi fatti a mano.

Progetto natalizio “Ri-nascita”, un evento in ogni Municipalità

A partire da mercoledì 8 sino al 24 dicembre 2021, nelle fasce orarie comprese tra le 12:00 e le 14:00 e tra le 18:00 e le 21:00, prenderanno vita tutti gli eventi previsti dal programma denominato “Ri-nascita”. L’iniziativa è promossa dall’Assessore al Turismo ed Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, e finanziata dai fondi del Poc Campania 2014-2020, Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali. In occasione delle sette date designate per lo svolgimento degli eventi in programma - 8, 11, 12, 17, 18, 19 e 24 dicembre - l’intera città sarà coinvolta dai colori e dall’energia degli artisti di strada, impegnati ad esibirsi in attività di animazione itinerante in un inedito clima natalizio. Ciascuna delle dieci municipalità di Napoli ospiterà gli appuntamenti in contemporanea, trasformando l’ambiente partenopeo in un unico, pittoresco e suggestivo palcoscenico. Dal fascino intramontabile della tammurriata e della posteggia, passando per la comicità di Scintilla, le note della Band di Babbo Natale ed un super variopinto Street Circus; la proposta spazia fra tradizione e modernità, mossa dalla necessità di rivincita sociale determinata dal periodo corrente. La mission dell’iniziativa, infatti, consiste nel garantire ai cittadini un’occasione imperdibile per sostituire dalla mente le immagini cupe delle strade vuote e consegnare, invece, un affresco traboccante di vita; una boccata d’aria indispensabile dopo un lungo periodo di apnea e che ha proprio il sapore, per l’appunto, di rinascita. Il programma completo sul sito del Comune.

Mercatini di Natale a Pietrarsa

Dal 27 novembre al 30 dicembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tornano i mercatini di Natale. Casette di legno, artisti di strada, luci e colori del Natale, i sapori e i profumi delle eccellenze della enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio tra fantasia e realtà. Un evento da non perdere dedicato a grandi e piccoli. È anche l'occasione per scoprire il museo e dove è nata la storia delle ferrovie italiane. Presenti artigiani, ristoratori e produttori della enogastronomia campana. Per gli adulti sono previsti eventi speciali mentre per i bimbi è stato pensato un programma a loro riservato.

Il Magico Parco di Santa Claus alla Mostra d'Oltremare

Il Magico parco di Santa Claus si terrà dal 3 dicembre al 9 gennaio grazie all'organizzazione di Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event. Nella magica atmosfera, i bambini si sentiranno come piccoli elfi e potranno vivere tutta la magia del Natale. I bimbi potranno decorare il loro alberello o l'omino di pan di zenzero, ascoltare favole e visitare la casa di Babbo Natale e persino imbucare la lettera e visitare la fabbrica del giocattolo. Tante le sorprese da non perdere dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Per le feste di Natale gli orari saranno i seguenti: 8 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 24 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 25 e 26 dicembre orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 31 dicembre chiusura ore 14 (ultimo ingresso ore 13), 1 gennaio orario continuato dalle ore 11 alle 21 (ultimo ingresso ore 20), 6 gennaio orario continuato dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Natale in Reggia con mercatini, degustazioni e spettacoli

La ricca rassegna di eventi “Natale in Reggia”, che si terrà presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale, proseguirà fino il 6 gennaio 2022. Un'occasione imperdibile per visitare il sito e al contempo vivere la magia del Natale. Presenti nel mercatino circa 30 espositori e in programma laboratori e spettacoli per bambini, concerti e cori per tutte le età, mostre d'arte e molto altro.