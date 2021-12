Covid Campania, bollettino: incidenza aumenta al 4.58%, 1.665 casi

Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza. Nelle ultime 24 ore sono 1.665 i casi positivi al Covid su 36.340 test esaminati (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Se ieri il tasso di incidenza era pari al 4,25%, oggi sale al 4,58%. Undici le persone decedute. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione nelle terapie intensive con 26 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); lieve calo in degenza dove i posti letto occupati sono 345 (-3 rispetto a ieri).