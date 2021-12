Maltempo in Campania, frana sulla statale 163 Amalfitana

Una frana si è abbattuta la scorsa notte sulla Statale 163 Amalfitana, nel comune di Maiori. Grossi blocchi si sono staccati dal costone roccioso prospiciente l'arteria stradale, all'altezza del chilometro 35,750, proprio all'ingresso del centro abitato. Al momento del crollo, avvenuto intorno alle 2.30, non vi erano veicoli in transito. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

L'intervento sulla Statale dopo la frana

Dalle prime ore di questa mattina il personale Anas è al lavoro con mezzi meccanici per sgomberare la carreggiata al fine di consentire il transito a senso alternato, regolato da impianto semaforico, sulla corsia esterna. Sarà necessario garantire interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa attraverso lavori di somma urgenza. Le intese piogge delle scorse settimane hanno messo fatto emergere le criticità del territorio.