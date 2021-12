Covid, notte di controlli nelle zone della movida a Napoli

È stata una notte di serrati controlli alla movida per i carabinieri della compagnia Napoli Centro e la polizia. Ingente il numero dei militari impiegati che, con il supporto dei carabinieri del Reggimento Campania, hanno potuto garantire l'ordine pubblico e il rispetto delle misure anti-Covid.

I controlli

Sono state identificate 156 persone e controllati 45 veicoli, 10 i mezzi sequestrati. Sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 27mila euro. Sono stati controllati anche 106 certificati verdi mentre 4 persone in vico Lungo Gelso sono state sanzionate per mancanza della suddetta certificazione per un totale di 2mila euro. Gli operatori hanno controllato 18 attività commerciali, elevando 32 prescrizioni e 9 sanzioni di natura igienico-sanitaria per mancanza delle relative autorizzazioni per un totale di 14mila euro di multe.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, i militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, gli agenti della polizia Locale e personale dell'Asl Napoli Centro, con il supporto dei Nibbio dell'ufficio prevenzione generale e del Reparto Mobile, hanno effettuato ulteriori controlli in vico due Regine, vico Lungo Gelso, via Speranzella, via Montecalvario e in largo Baracche. Nel corso dell’attività sono state identificate 34 persone, una delle quali è stata sanzionata per mancato uso dei dispositivi di protezione individuali.

Trovati proiettili e droga

Durante le operazioni a largo raggio i carabinieri hanno sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid 4 titolari di attività commerciali a vico Figurella, a piazzetta banchi nuovi e a largo Girolamo Giusso. Trovati e sequestrati 20 grammi di marijuana e 1 bilancino di precisione in un'area condominiale di vico Bonafficiata Vecchia. Trovati 33 proiettili a vico Canale a Taverna Penta.