Napoli, sequestrata fabbrica clandestina di fuochi d'artificio

Arrestati tre responsabili per detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente

In una zona rurale di Piazzolla di Nola, la guardia di finanza ha scoperto e seuqestrato una fabbrica clandestina di artifizi pirotecnici. Le Fiamme Gialle hanno trovato numerosi macchinari, oltre u na tonnellata di artifizi pirici pronti per essere immessi sul mercato, migliaia di prodotti utili per il confezionamento e quasi cinque quintali di polvere pirica.

Il sequestro

Tra i botti sequestrati, molti avevano marchio "CE" contraffatto. Invece, altri erano confezionati con la scritta "D10S" e con i colori della Nazionale argentina. Arrestati tre responsabili per detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente.