Revenge porn, ricattava vittime sui social: arrestato a Scafati

In esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato a Scafati un uomo indagato per pedopornografia minorile, estorsione e revenge porn. Secondo le indagini condotte dai militari, C.C. raggiungeva le proprie vittime - una delle quali minore all'epoca dei fatti ed altre con fragilità fisiche o cognitive - attraverso i social network e poi le costringeva a inviargli foto e video dal contenuto pornografico, minacciandone successivamente la diffusione nel caso in cui non gli venissero versate somme di denaro.