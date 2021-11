Covid Campania, De Luca: “Subito terza dose di vaccino agli over 80”

"C'è un dato che deve preoccuparci ed è relativo agli ultraottantenni, il 38% in Italia e il 34% in Campania non ha fatto la terza dose. Rivolgo un appello affettuoso affinché vadano a fare la terza dose", ha detto il presidente della Regione durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso

"C'è un dato che deve preoccuparci ed è relativo agli ultraottantenni, il 38% in Italia e il 34% in Campania non ha fatto la terza dose. Rivolgo un appello affettuoso affinché vadano a fare la terza dose", ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta sui social per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso. "Nelle residenze assistenziali il lavoro è già stato fatto - aggiunge - ma per chi vive in maniera autonoma serve un'accelerazione". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

“Terza dose obbligatoria per i sanitari”

"La terza dose per il personale sanitario sarà formalmente obbligatoria tra qualche ora ma lo è già di fatto", ha aggiunto De Luca. C'è poi un'altra "priorità: il personale scolastico". "Ormai gran parte ha superato i sei mesi dalla prima somministrazione - ha aggiunto - tra l'ultima settimana di novembre e le prime due di dicembre dobbiamo essere bravi a completare la terza o seconda dose, dobbiamo arrivare all'immunizzazione"

De Luca: “L'obbiettivo oggi è la tutela della salute”

"Non credo che dobbiamo perdere più tempo con i No vax, quando si parla due alfabeti diversi, come in questo caso, si perde tempo. È come se noi parlassimo l'italiano e loro l'afgano. Ai No vax dobbiamo solo dire che la stupidità non è un argomento", ha proseguito il presidente della Regione. "Il nostro obbiettivo oggi è di tutelare la salute dei nostri concittadini e anche di non far chiudere la nostra regione e l'Italia".