Covid Campania, il bollettino: 885 contagi su 29.048 tamponi

Sono 885 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Campania su 29.048 test esaminati, con un indice di contagio al 3,04%. Un decesso viene segnalato dal bollettino dell'Unità di crisi. Negli ospedali resta invariato a 24 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, mentre quelli negli altri reparti di degenza sono 298.