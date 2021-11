Trentola Ducenta, scoperta sala slot abusiva: denunciato titolare bar

Nelle sette slot sequestrate i finanzieri hanno trovato oltre 2.200 euro in contanti, accertando inoltre che gli apparecchi erano stati modificati sia in relazione alla tipologia di giochi offerti sia nelle percentuali di vincita

Il titolare di un bar di Trentola Ducenta (Caserta) è stato denunciato dopo che nel retro del suo locale la Guardia di Finanza ha scoperto una sala slot abusiva con sette apparecchi. Nel bar è stato anche scoperto un dipendente "in nero", risultato percettore del "reddito di cittadinanza", la cui posizione è stata segnalata ai competenti Uffici Ispettivi del Lavoro e dell'Inps.

L'operazione

I controlli sono stati effettuati dai militari del Gruppo di Aversa, che hanno notato un sospetto via vai sul retro di un bar di Trentola. Quando sono entrati il titolare ha provato a disattivare gli apparecchi azionando un telecomando, ma senza riuscirci. I finanzieri hanno scoperto la sala abusiva, dove c'erano apparecchiature non collegate alla rete dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, il cui impianto elettrico di alimentazione era collegato ad una centralina elettronica che poteva essere disattivata proprio tramite un telecomando. Nelle sette slot sequestrate i finanzieri hanno trovato oltre 2.200 euro in contanti, accertando inoltre che gli apparecchi erano stati modificati sia in relazione alla tipologia di giochi offerti sia nelle percentuali di vincita. Il titolare del bar è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord. Elevate sanzioni per oltre 30.000 euro.