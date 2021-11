Docente aggredito da giovani nel Napoletano, indagini in corso

L'uomo è stato medicato dai sanitari dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli), che hanno giudicato le lesioni riportate al cuoio capelluto, al volto e al collo, guaribili in 20 giorni

Un docente è stato aggredito da un gruppo di giovani mentre, in scooter, si stava allontanando dall'istituto scolastico dove insegna: è successo nel pomeriggio a Villaricca, in provincia di Napoli. L'uomo è stato medicato dai sanitari dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli), che hanno giudicato le lesioni riportate al cuoio capelluto, al volto e al collo, guaribili in 20 giorni. L'insegnante ha presentato una denuncia ai carabinieri che ora stanno indagando sull'accaduto. Al momento non è chiaro il movente dell'aggressione e se a picchiare l'insegnante siano stati degli studenti.