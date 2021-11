Covid Napoli, 11enne ricoverato all'ospedale Santobono: è grave

Il ragazzino è in terapia intensiva in attesa di trasferimento presso il Cotugno, nosocomio specializzato in malattie infettive

Un ragazzino di 11 anni positivo al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) è ricoverato da ieri sera in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il giovane è arrivato al nosocomio già con una grave insufficienza respiratoria e con un quadro clinico molto critico. L'11enne è in attesa di trasferimento presso il Cotugno, l’ospedale specializzato in malattie infettive.

Team del Cotugno in ricognizione

Al momento del ricovero il ragazzo presentava i sintomi gravi della polmonite interstiziale ed è stato sottoposto a ventilazione meccanica assistita. Il ragazzo, per la sua età, non ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti Covid. Da circa una settimana aveva accusato sintomi influenzali, fino a denunciare nelle ultime ore una grave dispnea che lo ha costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dal Cotugno è partito alla volta del Santobono un team con il responsabile della terapia intensiva del presidio per le malattie infettive per verificare lo stato del giovane e le condizioni per trasferirlo nelle prossime ore. Al termine della ricognizione, i medici hanno deciso di trattenerlo presso il reparto di rianimazione del presidio di via Mario Fiore.