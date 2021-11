Covid Campania, il bollettino: 493 contagi su 29.252 tamponi

Sono 493 i casi positivi in Campania, nelle ultime ore, su 29.252 test esaminati. L'indice di contagio è all'1,68%. Aumenta, invece, il numero dei decessi: cinque nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sale a 18 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri) e a 281 i ricoveri in degenza (+6 rispetto a ieri). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)