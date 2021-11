Caserta, raid in casa del capo task force dell’Asl anti-brucellosi

Un probabile raid intimidatorio è avvenuto a San Gregorio Matese (in provincia di Caserta) nell'abitazione di un funzionario Asl a capo della task force anti-brucellosi, Marcello Di Franco. In particolare il funzionario ha trovato sedie e tavoli bruciati e vicino una bombola con poco metano, da cui, con l'ausilio di una candela, sarebbe partito un rogo. Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di capire se si sia trattato di un avvertimento. L'abitazione in cui è avvenuto il fatto è per il funzionario Asl la seconda casa, da cui mancava da qualche settimana.

La solidarietà dell’Asl caserta

In una nota, la Direzione Strategica dell'Asl Caserta, e la Dirigenza del Dipartimento di Prevenzione, "esprimono la propria piena vicinanza” all’uomo, “cui assicurano il proprio appoggio, confidando in un rapido chiarimento dell'accaduto, e nell'individuazione dei responsabili”.