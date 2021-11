Caserta, badante aggredisce anziana e nipote: arrestata

Una badante polacca di 43 anni è stata arrestata dai carabinieri a Sessa Aurunca (Caserta) con l'accusa di aver picchiato la 94enne che accudiva e aver provato a far cadere dalla finestra la nipote della donna, intervenuta in soccorso della zia. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la badante avrebbe minacciato e malmenato con pugni al volto la 94enne, che era completamente nuda durante l'aggressione.

L’intervento della nipote

La nipote 48enne, residente nell'appartamento attiguo, è così intervenuta in soccorso della zia: la badante l'ha afferrata per le gambe provando a gettarla dalla finestra, ma non ci è riuscita per l'arrivo del figlio della 48enne, che ha salvato la madre e l'anziana. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, che hanno arrestato la badante, la quale ha tentato di reagire all'arresto. Ora si trova nel carcere femminile di Pozzuoli.