Napoli, 38enne non si ferma all’alt della polizia: denunciato

Non si è fermato all'alt dei poliziotti, intervenuti perché stava effettuando manovre pericolose per la circolazione con la sua auto in via Taddeo da Sessa, nella zona orientale di Napoli, ed è fuggito. Un 38enne è stato bloccato al termine di un inseguimento in via Terracini, dove l’uomo ha urtato un muro e poi ha tamponato la Volante della Polizia. Dopo una colluttazione, l'uomo, con precedenti, è stato denunciato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione. Inoltre, gli sono state contestate la mancanza di copertura assicurativa, mancato uso delle cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e la forte velocità. L'auto è stata sequestrata.