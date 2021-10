Napoli, due morti e due feriti in un incidente stradale

I giovani si trovavano a bordo di una 500 che si è capovolta in via detta Strada di Casoria alla rotonda con Casavatore. Due ragazzi di 24 anni di Ottaviano hanno perso la vita sul colpo

Due giovani sono morti e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte alle 4. I giovani si trovavano a bordo di una 500 che si è capovolta in via detta Strada di Casoria alla rotonda con Casavatore. Due ragazzi di 24 anni di Ottaviano hanno perso la vita sul colpo mentre due ragazze, di 22 e 24 anni, sono state trasportate in ospedale. Una al Cardarelli in prognosi riservata e l'altra a Frattamaggiore in codice giallo.