Covid, in Campania mascherine all'aperto fino al 31 dicembre

Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto in Campania per contenere il diffondersi del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Lo ha deciso il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, con una ordinanza che è stata firmata oggi e che prevede la proroga di tutte le misure previste a settembre scorso.

L'ordinanza

L'obbligo entra in vigore laddove "si configurino assembramenti o affollamenti - si legge nell'ordinanza - e in ogni situazione in cui non possa essere comunque garantito il distanziamento interpersonale". L'utilizzo dei dispositivi "resta pertanto obbligatorio sul territorio regionale - spiega l'ordinanza -, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto".

I divieti

Dalle ore 22 e fino alle ore 6 "è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali". Sono vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il mancato rispetto dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale della Campania è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 euro.