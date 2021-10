Qualiano, denuncia compagno per violenza: lui l'aggredisce davanti cc

Ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo essere stata picchiata dal compagno e, quando si è recata in caserma, l'uomo l'ha minacciata di morte anche davanti agli stessi militari, che lo hanno arrestato. È quanto avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli.

L’arresto

L’uomo, 37 anni, ha continuato ad aggredire la compagna davanti alla caserma, come registrato anche dalle telecamere di videosorveglianza. Proprio all’esterno della stazione i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La vittima, condotta al Pronto Soccorso di Giugliano per ferite e contusioni varie, è stata giudicata guaribile in 10 giorni. il 37enne è agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.