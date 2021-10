Mugnano di Napoli, droga: arrestato pusher

I carabinieri lo hanno bloccato tra via Orazio e Corso Italia mentre cedeva a un cliente una dose di sostanza stupefacente in cambio di una banconota da 50 euro

A Mugnano di Napoli i carabinieri hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 19enne, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno bloccato tra via Orazio e Corso Italia mentre cedeva a un cliente una dose di sostanza stupefacente in cambio di una banconota da 50 euro. Perquisito, è stato trovato in possesso di altre 13 dosi preconfezionate di cocaina, di sette involucri di crack e la somma di 125 euro in contanti.