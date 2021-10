Ballottaggio elezioni Benevento, chiuse le urne: in corso lo spoglio

Le urne si sono chiuse alle 15, in corso lo spoglio per decretare chi sarà il nuovo sindaco tra Clemente Mastella e Luigi Diego Perifano

È in corso lo spoglio a Benevento per decretare chi sarà il nuovo sindaco dopo il ballottaggio tra il centrista Clemente Mastella e il candidato di centrosinistra Luigi Diego Perifano. I seggi si sono chiusi alle 15, l'affluenza, quando sono noti i dati relativi a 31 comuni sui 63 raccolti dal Viminale, si attesta al 48,95%. (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI)

In vantaggio Mastella

Con 27 sezioni scrutinate su 72 il ballottaggio a Caserta vede in testa Mastella con 5.556 voti, pari al 52.68% dei consensi. Perifano ha raccolto 4.990 voti, pari al 47.32 delle preferenze.

Chi sono i due candidati

Clemente Mastella, 74 anni, ex giornalista Rai, è il sindaco uscente di Benevento. Storico esponente della Dc, è stato fondatore di diversi partiti di ispirazione centrista. È entrato per la prima volta in Parlamento a 28 anni, più volte ministro e sottosegretario. È sostenuto da liste civiche, tra cui Forza Benevento, espressione locale di Forza Italia e "Essere Democratici", con candidati dell'area Dem vicina a De Luca. Luigi Diego Perifano, 62 anni di Benevento, è avvocato cassazionista e candidato ufficiale del Pd e del centrosinistra. Volto noto della politica cittadina, in passato è stato consigliere comunale di Benevento. Dal 1996 (quando si candidò sindaco con il Pd) e fino al 2001 è stato anche coordinatore del gruppo consiliare d'opposizione.

I risultati al primo turno

Il sindaco uscente Clemente Mastella, sostenuto da dieci liste, ha ottenuto al primo turno 17.684 preferenze pari al 49,37% dei voti, in netto vantaggio su Perifano, con 11.607 preferenze pari al 32,41%. Con il 13,25 per cento dei voti è arrivato terzo nella competizione Angelo Moretti, cui seguiva Rosa De Stasio con il suo 5,07 per cento, candidata del centrodestra monco di Forza Italia.