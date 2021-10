Maltempo Campania, allerta meteo fino alle 12 di domani

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo già in corso, con livello di criticità di colore Giallo, fino alle 12 di domani. I settori del territorio interessati sono: zona 1 - Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 - Alto Volturno e Matese, 3 - Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 -Tusciano e Alto Sele; 6 -Piana Sele e Alto Cilento; 8 -Basso Cilento. Si prevedono ancora precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. (IL METEO IN CAMPANIA OGGI)

Circumvesuviana, altra mattinata di ritardi e cancellazioni

A causa del maltempo, inoltre, è iniziata un'altra mattinata di forti disagi per gli utenti che si servono dei mezzi della Circumvesuviana. Dall'inizio del servizio dall'Ente Autonomo Volturno è un susseguirsi di notizie legati a disservizi dovuti sia al maltempo che sta imperversando nel Napoletano sia alla mancanza di materiale rotabile, come viene ripetuto alle stazioni principali negli annunci che segnalano ritardi e cancellazioni. Come fa sapere ad esempio Eav: ''I treni in partenza da Napoli Porta Nolana potrebbero subire ritardi superiori ai 20 minuti''. Non solo: sempre dall'azienda hanno fatto sapere che il direttissimo programmato alle 8 da Napoli e diretto a Sorrento oggi è stato soppresso. Non si effettueranno, stando sempre a quanto comunicato dall'Ente Autonomo Volturno anche i treni delle 8.58 da Sarno a Napoli e quello delle 10 da Sorrento a Napoli, oltre a quello delle 7.16 da Napoli a Sarno già annullato.