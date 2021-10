Fotografano scheda elettorale, due denunce nel Casertano

Nel Casertano due persone sono state denunciate per aver fotografato la scheda elettorale. Sono queste le uniche irregolarità rilevate ieri durante la prima giornata di voto (i seggi chiuderanno oggi alle 15). Il primo episodio è accaduto a Villa di Briano, mentre il secondo è stato accertato in un seggio di Santa Maria Capua Vetere: in entrambi i casi sono stati denunciati due uomini. Nessun problema di rilievo invece a Caserta, dove però ieri mattina un seggio è stato aperto con un'ora di ritardo perché il presidente non si è presentato.