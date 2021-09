Apple investe nella Developer Academy di Napoli, programmi fino a 2025

Apple investe ancora nella Developer Academy di Napoli, fondata nel 2016 per preparare migliaia di studenti europei a lavorare nel mondo delle app iOS. In collaborazione con l'Università Federico II, i programmi dell'Academy sono stati estesi fino al 2025.

Il programma Alumni

E' stato lanciato inoltre il programma Alumni, un nuovo piano di risorse che consente agli ex studenti di avere accesso a un Mac e a un iPhone per altri due anni, oltre ad un piano di programmi di formazione, networking, e accesso a relatori esterni. L'obiettivo - spiega l'azienda - è quello di sostenere gli ex studenti con risorse per aiutarli a continuare a sviluppare e creare nuove aziende. Gli studenti possono rimanere a Napoli o accedere al programma Alumni da qualsiasi parte d'Europa.

L'Academy

La classe 2021 dell'Academy inizia i corsi oggi, ed è composta da studenti provenienti da quasi 20 nazioni nel mondo. Dall'apertura nel 2016, quasi 2.000 studenti sono passati attraverso il programma dell'Academy, e oltre 100 aziende hanno partecipato ad eventi di recruiting e job fair per i diplomati.

Le parole di Lisa Jackson, vicepresidente Apple per ambiente e iniziative sociali

"Crediamo che l'istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l'innovazione e lo sviluppo economico. Siamo molto orgogliosi di estendere l'investimento di Apple a Napoli, promuovendo per i giovani della regione e di tutta Europa nuove opportunità di sviluppare competenze fondamentali che permetteranno loro di costruire una carriera nel vivace ecosistema delle app iOS", spiega Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali.